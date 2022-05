VIDEO: PRANATRICKS

Pranatricks è un musicista di Vancouver e ha finora realizzato solo una manciata di singoli.

Il canadese ha appena rilasciato un altro nuovo brano, “Between The World”, di cui potete vedere il video qui sotto.

“Questa canzone è stata ispirata dal libro “Between the World and Me”, scritto da Ta-Nehisi Cotes. Mi ha parlato in modo così forte. Racconta l’esperienza personale vissuta dall’autore ed è scritto come una lettera a suo figlio. Per me ha evocato la necessità di impegnarmi costantemente nella pratica della consapevolezza, nell’osservazione del mio linguaggio di vita intrinseco che non solo ha informato e strumentalizzato il mio vantaggio personale, ma ha promosso una sorta di separazione dall’UNO finale. L’empatia e la compassione sono le virtù più alte e devono essere fondamentali in qualsiasi forma di sostegno o di lotta contro l’oppressione”, spiega Pranatricks.

Al suo folk semplice e delicato, vengono aggiunte nella seconda parte del pezzo esplosive percussioni che comunque non vanno a intaccare la sua originaria intimità: puro ed emozionante!

