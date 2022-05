ALBUM: JEANINES

I Jeanines sono Alice Jeanine e Jed Smith. Hanno iniziato a collaborare nel lontano 2010 e il loro omonimo album di debutto risale al 2019.

Sono di Brooklyn anche se ora Alice si è trasferita in Massachussets. Allontanamenti e pandemia hanno messo in dubbio l’uscita di questo “Don’t Wait For A Sign” via Slumberland Records) che invece ha trovato anche nelle difficoltà il modo di nascere e crescere.

Alice ha scritto questi tredici brani che si esauriscono in venti minuti. Brani brevi quindi ma che contengono tutto quello che serve per un ascolto piacevole e attento. Folk rock, power pop, jangle, C86. Arrangiati senza troppi ricami, semplici accordi e stacchi che impreziosiscono, la voce di Alice è sempre protagonista.

Don’t Wait For A Sign by jeanines

Brani che neppure sfiorano i due minuti, un’esperienza di ascolto che neppure i Ramones riuscivano a proporre!

