I SUEDE ANNUNCIANO UN NUOVO LP PER SETTEMBRE. ASCOLTA IL SINGOLO “SHE STILL LEADS ME ON”

A quattro anni esatti dall’uscita di “The Blue Hour“, gli Suede ritorneranno il prossimo 16 settembre con il loro nono LP, “Autofiction” (pre-order), che sarà realizzato da BMG.

Quando la band inglese iniziò a lavorare alle canzoni che avrebbero poi dato vita ad “Autofiction”, decise che era giunto il momento di tornare alle origini.

Con una mossa che ha ricordato i giorni in cui da perfetti sconosciuti muovevano i loro primi passi, Brett Anderson, Mat Osman, Simon Gilbert, Richard Oakes e Neil Codling si sono recati in una sala prove nella deserta Kings Cross per montare la propria attrezzatura, allestire la sala e iniziare a suonare.

Sul disco il frontman Brett Anderson ha affermato: “”Autofiction” è il nostro disco punk. Niente fischietti e campanelli. Solo noi cinque in una stanza, con tutti i difetti e gli errori rivelati; la band stessa esposta in tutta la sua confusione primordiale.”

“Autofiction” è stato registrato dal vivo presso i Konk Studios nel nord di Londra con Ed Buller, collaboratore di lunga data dei Suede. Ed ha lavorato per la prima volta con la band producendo il loro singolo di debutto “The Drowners”, che celebra il suo 30° anniversario questo mese.

Se 30 anni fa “The Drowners” simboleggiava uno splendido inno a una sessualità confusa e trasmetteva la vivacità di una eccentrica giovinezza, “Autofiction” si trova alle prese con le preoccupazioni e i pensieri di un momento diverso della vita, ma non per questo meno fondamentale.

““Autofiction” ha una freschezza naturale, è dove vogliamo essere”, ha affermato Anderson.

Ad anticiparlo ecco il nostalgico singolo “She Still Leads Me On”, che potete ascoltare qui sotto.

“Autofiction” Tracklist:

1. She Still Leads Me On

2. Personality Disorder

3. 15 Again

4. The Only Way I Can Love You

5. That Boy On The Stage

6. Drive Myself Home

7. Black Ice

8. Shadow Self

9. It’s Always The Quiet Ones

10. What Am I Without You?

11. Turn Off Your Brain And Yell

Photo Credit: Dean Chalkley