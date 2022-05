IL DEBUT ALBUM DI OLIVER SIM DEGLI XX ESCE A SETTEMBRE

“Hideous Bastard”, l’album d’esordio di Oliver Sim, meglio noto come autore, cantante e bassista dei The xx, è in arrivo il 9 settembre su Young. Prodotto dal collega Jamie xx, “Hideous Bastard” racchiude due anni di sessioni in studio, ispirate dalle esperienze di vita di Oliver e dalla sua passione per i film horror, ed esplora tematiche come la vergogna, la paura e la mascolinità.

Temi che vengono affrontati già nel nuovo singolo “Hideous”. Con l’aiuto del mito e angelo custode Jimmy Somerville, il nuovo singolo rappresenta l’imminente lavoro da cui è tratto e vede Oliver esporre pubblicamente per la prima volta la sua condizione, essendo affetto da HIV da quando aveva 17 anni.

Il video che accompagna il brano è stato diretto da un altro mito di Oliver, il regista francese Yann Gonzalez, con cui ha già collaborato per il cortometraggio queer horror “Hideous” presentato ieri in occasione della Semaine de la Critique al Film Festival di Cannes.

Dal prossimo disco di Sim abbiamo già ascoltato i singoli “Fruit” e “Romance with a Memory”.

“Hideous Bastard” tracklist:

1. Hideous

2. Romance with a Memory

3. Sensitive Child

4. Never Here

5. Unreliable Narrator

6. Saccharine

7. Confident Man

8. GMT

9. Fruit

10. Run The Credits

Credit Foto: Casper Sejersen