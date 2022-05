SCONTRO SU TWITTER TRA LIAM GALLAGHER E JAMIE CARRAGHER: VENGONO TIRATI IN BALLO ANCHE I BEATLES E GLI OASIS!

Liam Gallagher si è “scontrato” ieri su Twitter con l’ex difensore del Liverpool e attuale opinionista di Sky Sports Jamie Carragher. A un certo punto il musicista di Manchester ha twittato “… Oasis piss all over the Beatles…“.

Il cantante e, sappiamo bene, fan sfegatato del Manchester City ha commentato su Twitter la partita di Premier League del City contro l’Aston Villa del 22 maggio. Il Man City ha sconfitto l’Aston Villa per tre a due, conquistando il suo sesto campionato all’Etihad Stadium e il quarto in cinque anni. Alcuni dei tweet di Gallagher quella sera hanno preso di mira l’allenatore dell’Aston Villa Steven Gerrard, ma il musicista ha rivolto la sua attenzione anche a Carragher.

Carragher ha subito risposto dicendo che il Man City “non vincerà mai la Champions League” e che “gli Oasis sono una merda rispetto ai Beatles“.

L’ex frontman degli Oasis ha risposto a tono, scrivendo che Carragher aveva fatto “una battuta di merda per essere uno di Liverpool“. Ha poi scherzato sul fatto che gli Oasis “pisciano sopra ai Beatles“, chiedendo quante volte i Beatles hanno suonato a Knebworth Park, luogo in cui gli Oasis si sono esibiti in due storici concerti all’aperto nel 1996 per un pubblico di 125.000 persone ogni sera.

Eh carra you got shit banter for a scouser fucking hell la you been hanging out with Neville too long oasis piss all over the Beatles how many times did they do knebworth — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 22, 2022

L’anno scorso, Noel, fratello di Liam, era stato più diplomatico, aparlanddo di come gli Oasis siano stati paragonati in modo “imbarazzante” ai Fab Four durante gli esordi della band. “È imbarazzante perché non eravamo bravi come loro“, ha detto durante una proiezione in anteprima del film “The Beatles: Get Back” di Peter Jackson.

Photo by Roberta Parkin./Redferns