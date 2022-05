GUARDA IL TRAILER DI “MOONAGE DAYDREAM” IL PRIMO DOCU-FILM SU DAVID BOWIE AUTORIZZATO DALLA FAMIGLIA

“Moonage Daydream” è il titolo del nuovo documentario su David Bowie diretto da Brett Morgen già regista del docu-film su Kurt Cobain “Montage Of Heck”.

Il film, il primo ad essere autorizzato dalla famiglia dell’artista, viene così descritto:

…un progetto che mostra come lo stesso Bowie ha lavorato in diverse discipline, non solo musica e cinema, ma anche danza, pittura, scultura, collage video e audio, sceneggiatura, recitazione e teatro dal vivo.

Guarda il trailer di “Moonage Daydream” che sarà presentato in questi giorni al Festival di Cannes e arriverà nei cinema in autunno e in streaming su HBO Max nel 2023: