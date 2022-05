NICK CAVE RINGRAZIA I FAN PER IL LORO SUPPORTO DOPO LA MORTE DI SUO FIGLIO JETHRO

Lo scorso 9 maggio Nick Cave e la sua famiglia hanno dovuto affrontare un’altra terribile tragedia.

Jethro Lazenby, figlio dell’artista australiano, è infatti improvvisamente scomparso all’età di soli 31 anni.

In questi giorni Cave, che già nel 2015 aveva vissuto il lutto per la perdita di un altro figlio (il quindicenne Arthur), ha voluto ringraziare i suoi fan per il supporto e la vicinanza ricevute in questo momento difficile.

Su The Red Hand Files, forum utilizzato dal cantautore per interloquire con tutti i suoi affezzionati, Teresa dall’Australia rivolge queste parole al suo beniamino:

No ho domande per te oggi. Volevo solo inviarti le mie più sentite condoglianze per la tragica perdita di Jethro. Tutto quello che posso fare è offrire l’amore collettivo di tutti coloro che leggono le tue lettere. Tanto amore a te e a tutta la tua famiglia.

Cave ha immediatamente risposto:

Cara Teresa. Grazie per la tua lettera. Molti altri mi hanno scritto di Jethro, mandandomi le condoglianze e parole gentili. Queste lettere sono una grande fonte di conforto e vorrei ringraziare tutti voi per il vostro sostegno.

L’artista ha poi concluso promettendo che a breve sarebbe tornato a scrivere con più regolarità sul forum.

