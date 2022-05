BRETT ANDERSON PARLA CON NME DEL NUOVO DISCO IN ARRIVO, MENTRE I SUEDE ESEGUONO “SHE STILL LEADS ME ON” PER LA PRIMA VOLTA A BRUXELLES

I Suede hanno eseguito per la prima volta dal vivo il loro nuovo singolo “She Still Leads Me On” nella data di Bruxelles al Cirque Royal, il 23 maggio.

Dopo i tre ambiziosi album “Bloodsports” del 2013, “Night Thoughts” del 2016 e “The Blue Hour” del 2018, il nuovo “Autofiction”, appena annunciato, sembra andare in una direzione nuova, come spiega Brett Anderson a NME.

“Ogni disco è in qualche misura una reazione al precedente. Non si vuole continuare a seguire la stessa direzione. Volevo tornare e fare qualcosa che fosse un po’ più crudo, un po’ più arrabbiato, un po’ più cattivo. ‘Autofiction’ è il nostro disco punk, e ne siamo fottutamente orgogliosi. Quando una band si evolve, cerchi nuovi modi per continuare a emozionarti. Il pubblico non è stupido, sa vedere oltre le cose. Non appena ti annoi di quello che stai facendo, il pubblico si annoia. Devi trovare diverse definizioni di ciò che rende la tua band unica, senza auto-parodiare o andare alla deriva nella confusione. È un equilibrio difficile da raggiungere“.

Per Anderson “She Still Leads Me On” rappresenta un punto centrale per la gamma emotiva dell’album. “Se hai una manopola che va dalla dolcezza alla rabbia, è da qualche parte nel mezzo“, ha detto. “A volte scrivi una canzone e questa sembra riassumere l’intero disco. Suonava davvero bene! Era una cosa molto primitiva, e questo è un disco piuttosto primitivo“.

Il singolo parla della madre di Anderson, la cui morte, avvenuta nel 1989 quando Anderson era poco più che ventenne, lo ha devastato al punto da non poter partecipare al suo funerale. “Gran parte del disco parla dei miei disturbi, delle mie manie, dei miei difetti”, ha detto. “In gran parte si tratta di rivangare il passato, e parlare di mia madre in una delle canzoni è stato per me scavare in quei pensieri. L’album è il mio tentativo di parlare onestamente di me stesso come uomo di 50 anni. Non sto più cercando di fingere di avere vent’anni, sto cercando di pensare alla realtà delle cose che devi affrontare nella tua testa“.

Anderson ha aggiunto: “Autofiction significa metà memoir e metà fiction, quasi un memoir stilizzato. Mi è venuto in mente che ogni canzone che ho scritto è stata un’autofiction, che ogni opera d’arte è un’autofiction, in parte le esperienze degli artisti e in parte la manipolazione delle esperienze da parte degli artisti“.

La band ha deciso di far debuttare il brano dal vivo proprio a conclusione di un tour che ha celebrato i 25 anni dell’album “Coming Up” del 1996. “È stato un grande tour, ma è la fine di un capitolo. È stato simbolico suonare la nuova canzone nell’ultima data“, ha detto Anderson.

“Ad essere onesti, sono anni che desideriamo suonare roba nuova. ‘Coming Up’ è stato divertente, ma si può guardare solo al passato. Bisogna sempre guardare avanti. Questo è sempre stato il cuore pulsante dei Suede: scrivere nuovo materiale e fare nuovi dischi. È il motivo per cui mi alzo la mattina, è la mia ossessione, è ciò che mi fa battere il cuore“.

L’album è stato registrato nei Konk Studios, a nord di Londra, con Ed Buller, che registrò anche il singolo di debutto degli Suede, “The Drowners”. “Autofiction è il nostro disco più crudo da 30 anni a questa parte, quindi è interessante che coincida con l’anniversario (30 anni ndr.) di The Drowners“, ha detto Anderson. “C’è una bella circolarità che ci fa sentire a nostro agio, e per molti versi ha un’energia simile. Ovviamente ciò che perdi nell’ardente arroganza della giovinezza lo recuperi con l’esperienza e 30 anni di concerti dal vivo ti insegnano molto, ma c’è una strana ingenuità a cui puoi ancora tornare dopo 30 ore di attività come questa. È come se alcuni pittori come Picasso diventassero più sofisticati ma anche più primitivi con l’età. A volte cercare qualcosa di primitivo in quello che fai può essere un viaggio piuttosto lungo“.

Credit Foto: Dean Chalkley