GUARDA IL VIDEO DI “BLESSING”, IL NUOVO SINGOLO DI ALEX G

Dopo aver pubblicato solo il mese scorso il soundtrack di “We’re All Going To The World’s Fair”, Alex G è già pronto a tornare con materiale inedito.

Il musicista della Pennsylvania infatti ha appena condiviso il suo nuovo singolo “Blessing”, che è accompagnato da un video diretto da Zev Magasis.

“Una mattina mi sono alzato presto perché non riuscivo a dormire, ho iniziato a suonare la chitarra e ho scritto questa canzone molto velocemente”, ha raccontato Alex G a Hanuman Welch di Apple Music. “Una volta che ho fatto la demo e l’ho mostrata alla mia band, l’abbiamo registrata tutti insieme in uno studio nell’Upstate di New York. Non l’avevamo mai fatto prima. Tutto+i insieme nella stanza. La canzone è spezzettata. Le parti strumentali sono state fatte tutte dal vivo, il che è piuttosto unico, credo. Ad essere onesti, l’ho scritta così in fretta. Forse la mancanza di sonno ha aiutato a scriverla”.

Photo Credit: Anna Hanks from Austin, Texas, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons