I SUPERGRASS SI FANNO UN GIRO AL JIMMY KIMMEL LIVE PER ESEGUIRE “RICHARD III”

Dopo quasi 16 anni i Supergrass sono apparsi alla televisione americana, andando al Jimmy Kimmel Live per eseguire “Richard III”.

L’esibizione, andata in onda lunedì sera (23 maggio), è stata la prima esibizione della band nello show di Kimmel. L’ultima volta che erano apparsi in un talk show americano a tarda notte era stato nel 2006, quando avevano suonato a “Last Call with Carson Daly”.

Pubblicato per la prima volta nel marzo 1997, “Richard III” è uno dei singoli di maggior successo commerciale dei Supergrass. Il brano è stato il secondo singolo estratto dall’album “In It For The Money”, che ha raggiunto la seconda posizione, a suo tempo, nella classifica UK.

Ovviamente ricordiamo le date italiane dei Supergrass:

15/07/2022 allo Strange Days Festival di Roma (il giorno dopo ci saranno gli Idles)

Prevendite: https://link.dice.fm/N67d43784fcc

16/07/2022 al BOtanique di Bologna

Prevendite: Dice