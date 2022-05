ALICE BOMAN ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM E LO ANTICIPA CON IL BRANO” NIGHT AND DAY”

Alice Boman, in base a quanto ci dicono le note stampa, ha pensato molto allo spazio ultimamente. Il silenzio tra i suoni, i legami non detti tra gli esseri umani, l’enormità dell’universo e il posto all’interno di esso. “Scrivere è ancora un modo per capire me stessa“, spiega Boman. “Essendo una persona che pensa troppo, c’è un movimento costante nella mia testa, quindi mi aiuta sedermi e scrivere per capire effettivamente cosa provo o penso. O semplicemente per trovare la calma“.

È possibile seguire queste mini epifanie in “The Space Between”, il album di prossima uscita della cantautrice svedese. Le note stampa cidicono che “The Space Between” lavorerà sull’intimità e l’angoscia esistenziale, le sue tranquille contemplazioni avvolte dagli arrangiamenti creati in collaborazione con il produttore Patrik Berger (Robyn, Lana Del Rey) e con un’apparizione di Perfume Genius.

Boman offre un’anteprima con il nuovo singolo “Night And Day”, accompagnato dal video della regista Jeanne Lula Chauveau.

“Per me questa è una delle canzoni più dirette dell’album. È speciale“, confida la Boman. “Sto cantando dell’inizio di una relazione. Del momento in cui si riesce a lasciar andare le resistenze (dovute a esperienze passate) e ad abbandonarsi completamente all’amore. E poi essere presenti e totalmente immersi in quest’altra persona e nel desiderio di stare insieme“.

“The Space Between” arriverà in formato digitale, vinile e CD il 21 ottobre via Play It Again Sam ed è disponibile per il pre-order.

Tracklist:

1 Honey

2 Feels Like A Dream

3 Maybe

4 What Happens To The Heart

5 Night And Day

6 Soon

7 In Circles

8 Where To Put The Pain

9 On And On

10 Space

Photo Credit: Märta Thisner