BEABADOOBEE SI FA DOLCISSIMA NEL SUO NUOVO SINGOLO “LOVESONG”

E’ dolcissima Beabadoobee nel suo nuovo singolo “Lovesong”, tratto dal suo secondo album in studio “Beatopia” (pronunciato Bay-A-Toe-Pee-Uh), in uscita il 15 luglio per Dirty Hit. Lei la definisce “una simpatica ballata d’amore”: “Lovesong” si richiama alle origini acustiche della musicista.

“Lovesong è una canzone che ho scritto fin dal mio secondo EP. Il ritornello in realtà era già stato scritto, solo che non avevo gli accordi con cui cantarlo. In realtà è scritta in un’accordatura molto strana che ho dimenticato. E sì, è un’altra canzone d’amore, un’altra dolce canzone d’amore. È stata una delle ultime canzoni che ho registrato per Beatopia“.

Insieme ai singoli “Talk” e “See You Soon”, “Lovesong” è un altro assaggio dell’emozionante e sperimentale secondo album di Beabadoobee (pre-order).

Credit Foto: Erika Kamano