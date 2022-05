GOLD PANDA SVELA IL NUOVO SINGOLO “IVE FELY BETTER (THEN I DO NOW)” E 3 DATE LIVE IN ITALIA A NOVEMBRE

A distanza di 3 anni dal suo ultimo disco “Transactional Relationship” Gold Panda torna con il nuovo singolo “I’ve Felt Better (Than I Do Now)”.

Derwin Schlecker, il musicista britannico che si nasconde dietro il moniker di Gold Panda, racconta di questo inedito:

L’ho composta quando mia figlia aveva due anni, e io ne avevo appena compiuti 41 e mi sentivo distrutto… i sample saltavano fuori e suonavano come “mi sento meglio”…

e ancora:

Pasticcio con i campionamenti fino a quando non ottengo un loop interessante, quindi non decido mai di scrivere una traccia, sono guidato dai samples, li seguo. Stranamente, la mia vita ora è in realtà molto migliore rispetto a 10 anni fa e sono un po’ più in salute e probabilmente mi sento meglio in generale. (a parte quando ho avuto quell’emorragia cerebrale)

Ascolta il nuovo singolo:

L’artista inoltre sarà in Italia per tre date, eccole:

10 Novembre – Bologna @ Locomotiv

11 Novembre – Milano @ Magnolia

12 Novembre – Roma @ Monk

Credit Foto: Laura Lewis