I CRIBS RISTAMPANO I LORO PRIMI 3 ALBUM: ASCOLTA L’INEDITA “IN THE ROOM” (DALLE SESSION DI “THE NEW FELLAS”

I Cribs hanno annunciato i dettagli di un programma di ristampa completa dei loro primi tre album, ovvero “The Cribs”, “The New Fellas” e “Men’s Needs, Women’s Needs, Whatever” (pre-order) . I tre album saranno pubblicati venerdì 29 luglio 2022 via Sonic Blew/[PIAS].

Dopo essere ormai fuori catalogo da molti anni, i richiestissimi album saranno ristampati su vinile colorato in edizione limitata, insieme a edizioni 2CD “Definitive Edition” con canzoni mai ascoltate prima, out-takes, demo, session, cover e remix. Inoltre, tutti e tre gli album saranno pubblicati per la prima volta su cassetta.

Sarà disponibile anche un cofanetto in edizione limitata intitolato “The Early Years”, che comprende tutti e tre gli album su vinile colorato, un CD di accompagnamento per ogni album contenente tutto il materiale bonus e un libro di 20 pagine “Sessions History” contenente note dettagliate sulle session della band, fotografie inedite e interviste con artisti del calibro di Edwyn Collins, Alex Kapranos e Lee Ranaldo, tutti coinvolti nella realizzazione degli album. Questi cofanetti saranno firmati e numerati singolarmente e limitati a 1.000 pezzi in tutto il mondo.

Parlando della campagna di ristampa, la band ha dichiarato: “Dopo aver lavorato duramente per riavere i diritti sui nostri master, volevamo essere sicuri che queste ristampe fossero fatte bene… he fossero le edizioni definitive di questi dischi, piuttosto che una semplice ristampa. Così abbiamo passato l’ultimo anno a scavare tra vecchie scatole e cassetti, appunti di session…persino vecchi account di posta elettronica per assicurarci che voi ragazzi abbiate TUTTO! Ogni B-side, ogni sessione inedita, ogni demo tape dal primo all’ultimo…più molto altro, tutto amorevolmente rimasterizzato dai nastri originali (e qualche mini-disco, se vogliamo essere onesti…). Vogliamo solo dire che siamo così orgogliosi e grati di essere nella posizione in cui, a 15 anni di distanza, la gente si interessi ancora a questi album – non possiamo dirvi quanto questo significhi. Durante gli alti e bassi di questi anni, è sempre stato il nostro pubblico a sostenerci, e vi apprezziamo più di quanto possiate immaginare. Quindi, prima di tutto e soprattutto, queste edizioni sono per voi ragazzi…il tipo di persone che apprezzeranno il fatto di sentire ‘Song From Practice 1’ dal vivo… speriamo di avervi reso orgogliosi“.

Oggi la band ha anche condiviso “In The Room”, un’inedita out-take dalle sessioni dell’album The New Fellas con Edwyn Collins nel 2005.

Parlando della canzone, hanno detto: “Avevamo onestamente dimenticato l’esistenza di questa canzone fino a quando non abbiamo ricevuto indietro i nostri nastri master originali…sappiamo che suona assurdo ma è vero! La vita era così caotica e veloce all’epoca che non abbiamo mai avuto l’opportunità di tornare indietro e rivedere le cose – tutto era molto in movimento, e questo è probabilmente il motivo per cui questa canzone è caduta nel dimenticatoio“.

I Cribs hanno pubblicato il loro ottavo album “Night Network“, nel novembre 2020.

Photo Credit: Pieter M. van Hattem