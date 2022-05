M.I.A. PUBBLICA IL NUOVO BRANO “THE ONE”: IL SESTO ALBUM (“MATA”) SI STA AVVICINANDO

M.I.A. ritorna con una canzone nuova di zecca intitolata “The One”, annunciando che il suo sesto album in studio è finalmente in arrivo.

A quanto sembra “The One” segna l’inizio di un’era musicale di M.I.A. molto più felice e spirituale rispetto al passato. “Ero in un posto davvero felice“, ha detto a Zane Lowe di Apple Music 1 a proposito del nuovo brano. “So che c’era la pandemia e che tutto stava andando a rotoli, ma ero arrivata in un posto davvero felice. Volevo fare un disco bello e felice“.

“In un certo senso, è una sorta di ribellione“, ha continuato la produttrice 46enne, spiegando che di solito la gente si aspetta che pubblichi canzoni caotiche e tristi come quelle del suo album “Kala” del 2007. “Si tratta della battaglia dell’ego contro la ricerca di se stessi e della guida spirituale. La spiritualità interiore, qualunque sia la forma che ti viene data. Penso che sia davvero interessante, quando pensi a tutto, vieni sfidato dall’universo. E questo è successo a me. Davvero, sono qui per condividerlo“.

Insieme al nuovo brano viene annunciato che il primo album in studio di M.I.A. dopo “AIM” del 2016 è in arrivo, anche se non è ancora stata rivelata una data di uscita. È tuttavia confermato che il disco si intitolerà “MATA” e che uscirà su Island Records. L’artista ha anticipato che, come “The One”, il suo nuovo album è un po’ una battaglia.



“C’è un po’ di scontro, ma lo scontro è tra il tuo ego e la spiritualità. Questi sono gli scontri. Perché come musicista hai bisogno di un po’ di ego, altrimenti non puoi farlo. Anche il genere di musica, i generi dovrei dire, sono tutti molto egocentrici. Non è che io sia un’artista che è passata attraverso il gospel o qualcosa del genere. Per me è stato un viaggio e anche un momento importante per discutere di islamofobia… parlare delle guerre in Medio Oriente e cose del genere“.

Photo Credit: Interscope Records, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons