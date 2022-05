NIGEL GODRICH HA ANNUNCIATO IL RILANCIO DELLA SUA SERIE MUSICALE FROM THE BASEMENT: ATTESI IDLES, WARPAINT, CARIBOU, NILüFER YANYA E ALTRI

Nigel Godrich ha annunciato il rilancio della sua serie musicale From the Basement, che in passato ha ospitato set iconici di artisti come Radiohead, White Stripes, Sonic Youth e molti altri. La nuova stagione durerà fino a ottobre e inizierà il 1° giugno con gli Idles. Le puntate future includono Caribou, Nilüfer Yanya, Sons of Kemet, Warpaint e Squid.

“Che piacere è stato farlo di nuovo!”. ha dichiarato Godrich in un comunicato. “Sono ancora solo un fan, ancora super eccitato di avere l’opportunità di filmare tutti questi grandi artisti e ho amato fare questi nuovi spettacoli. Dopo essere stato così impegnato a fare altre cose, ho sentito che era il momento giusto per riaccendere questa idea… per portarla in qualche modo nel presente, ma le stesse regole valgono ora come allora… niente pubblico o presentatore… solo una connessione diretta con lo spettatore e la possibilità per noi di prenderci un po’ di tempo per fare qualcosa di speciale in un ambiente controllato… con la priorità di farlo suonare e sembrare grandioso….“.

“In From the Basement c’è un’atmosfera che è diversa da qualsiasi altra cosa“, ha aggiunto Joe Talbot degli Idles. “C’è un senso di mitologia dietro e per noi è un sogno essere coinvolti. Volevamo farlo da molto tempo“.

Il rilancio della serie arriva per gentile concessione di WeTransfer e Sonos Radio. I servizi di abbonamento di WeTransfer forniranno un brano esclusivo aggiuntivo per ogni artista nella nuova stagione, mentre Sonos Radio trasmetterà le nuove sessioni di From the Basement e quelle archiviate.