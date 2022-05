SAY SUE ME

Dopo aver ottenuto importanti riscontri con il loro secondo LP, “Where We Were Together”, uscito a marzo 2018, ed essere stati in tour sia in Europa che negli Stati Uniti, i Say Sue Me, costretti a fermarsi a causa della pandemia, sono tornati a lavorare su nuova musica e il risultato è questo “The Last Thing Left”, registrato nel loro studio a Busan durante il lockdown e prodotto e mixato dal loro chitarrista Byungkyu Kim.

La press-release ci spiega che l’amore è il tema centrale del disco, specificando che la band sudcoreana parla sia di quello nelle relazioni sentimentali che di quello per se stessi.

Il singolo “Around You” sembra una perfetta introduzione per questo nuovo LP: atmosfere fresche ed estive, melodie piacevoli, una grandissima dolcezza nei vocals della frontwoman Sumi Choi e delle gradite armonie che sembrano riportarci indietro di qualche decennio sono gli ingredienti principali di questo brano dalle influenze surf-rock.

“No Real Place” sembra provenire dal disco precedente: veloce, intensa e dalle meravigliose sensazioni melodiche, regala perfetti momenti dai sapori dolci-amari e squisitamente poppy.

E a proposito di delizie non possiamo fare a meno di citare la ballata “Photo Of You”: il pezzo non ci incanta non solo per la rara delicatezza e passione della voce della Choi, ma perché i suoi suoni hanno influenze sia shoegaze che western per un altro piacevole e moderno viaggio nel passato.

In chiusura ritroviamo “George & Janice”, brano uscito nel 2019 e regalo per il matrimonio dei due proprietari della loro label, la Damnably: disegnata con il piano e alcune percussioni, la canzone si muove su terreni twee-pop e sembra quasi una marcia, pur con tutta la gentilezza possibile.

Con “The Last Thing Left” i Say Sue Me portano un altro buon disco che mette in luce le loro qualità ed è capace di regalare a chi ascolta gradevoli melodie indie-pop dai toni puliti insieme a momenti di grande sensibilità emotiva.

Photo Credit: Lim So