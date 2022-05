TRACK: DANIELLA BINYAMIN

La cantautrice Daniella Binyamin pubblica il suo secondo singolo “Toothpaste Kisses”, una storia malinconica e romantica scritta all’indomani di una rottura. Dopo il suo debutto con “Grand Hotel” all’inizio di quest’anno, Daniella dimostra di avere qualità per non essere una semplice meteora.

Basatao principalmente sul suono del pianoforte e un quartetto d’archi, “Toothpaste Kisses” è davvero un brano sorprendente. Un brano semplice eppure così intenso, potente e fragile.

Negli ultimi due anni, Daniella ha lavorato come cantante e autrice per altri artisti, come Lukas Graham, Zara Larsson e Robin Schulz. Ha avuto canzoni nella top 3 delle radio tedesche e britanniche e ha scritto le canzoni più ascoltate per due anni di fila nelle radio nordiche. Ma ha sempre saputo di voler pubblicare anche musica propria, un giorno.

Daniella racconta: “Dopo una rottura e un esaurimento nervoso l’estate scorsa, mi sono trasferita nella casetta di mia madre nel bosco, dove l’unica compagnia erano i miei demoni e un vecchio pianoforte. Ho trascorso le mie giornate correndo nella foresta, piantando semi nel giardino e ascoltando la musica che ascoltavo durante l’adolescenza, quando ho iniziato a scrivere. Ho ritrovato i miei vecchi dischi di Regina Spektor, Anna Ternheim, E da qualche parte, in mezzo a tutto questo, le canzoni del mio prossimo album hanno iniziato a prendere forma. Come un monologo con me stessa, cercando di capire chi ero una volta e chi volevo diventare”.

L’album di debutto uscirà nel gennaio 2023.

