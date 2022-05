DATA UNICA A MILANO IL 21 FEBBRAIO 2023 PER EAGLE-EYE CHERRY

Il cantautore svedese Eagle-Eye Cherry il prossimo anno sarà dal vivo per una data unica in Italia: si esibirà a Milano in Santeria Toscana 31 martedì 21 febbraio 2023. Oltre a regalare ai fan l’esibizione di alcuni suoi brani senza tempo, fra cui la celebre “Save Tonight” – che proprio nel 2023 celebrerà il suo 25° anniversario – l’artista porterà sul palco meneghino i nuovi brani del suo album in uscita a ottobre 2022 “Back on Track”.

I biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 27 maggio alle ore 10.00 su Ticketmaster, Ticketone e DICE.fm.

Eagle-Eye Cherry annuncia il suo world tour insieme all’uscita del suo sesto album in studio, “Back on Track”, prevista per il 7 ottobre. Eagle-Eye Cherry ha raccontato del disco: “Finalmente possiamo vedere la luce in fondo al tunnel. Dopo aver terminato l’ultimo tour mondiale nel 2019, siamo entrati subito in studio per registrare un po’ di roba nuova, spinti dall’energia e dalla sensazione di ottimismo che avevamo raccolto durante i concerti. Registrare è diventato come una continuazione del tour, in un certo senso, e come se quella stessa sensazione live e lo stesso pubblico fossero nella stanza“.

Continua: “Desidero che possiate ascoltare ciò su cui ho lavorato per così tanto tempo. Salire di nuovo sul palco e avere l’opportunità di dare il massimo e anche di più. Di solito, preparando un tour, è difficile scegliere quali canzoni da suonare. Oggi invece sento che il mio nuovo album può essere suonato dall’inizio alla fine. È una sensazione meravigliosa“.

EAGLE-EYE CHERRY

21 febbraio 2023 – Santeria Toscana 31 – Milano

Biglietti: euro 25,00 + prev.

Prevendite disponibili a partire

dalle ore 10.00 di venerdì 27 maggio

su Ticketmaster, Ticketone e DICE.fm

