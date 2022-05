NEIL YOUNG ANNUNCIA LA PUBBLICAZIONE DI “TOAST”, UN ALBUM PERDUTO DATATO 2001

Come sappiamo l’archivio di Neil Young è molto vasto e lo storico musicista canadese ne attinge spesso per pubblicare materiale inedito o registrazioni live del passato.

Ora è la volta di “Toast”: l’album, datato 2001, era stato registrato al Toast Studio di San Francisco e vedrà finalmente la luce il prossimo 8 luglio.

Neil aveva scritto lo scorso anno sul suo sito: “”Toast” è un album che sta da solo nella mia collezione. A differenza di altri, “Toast” era così triste che non sono riuscito a pubblicarlo. L’ho saltato e ho iniziato a fare un altro album al suo posto. Non riuscivo a gestirlo in quel momento. 2001.”

Ha poi aggiunto: “Già dalla prima nota si percepisce la tristezza che permea il disco. Bisogna dire che qui i Crazy Horse mostrano una profondità mai vista o sentita prima. Il più grande gruppo che abbia mai conosciuto. Questo è l’apice. Dove mi hanno lasciato andare, dove mi hanno portato, è stato incredibile. Non potevo restare. Poi: “Vorrei stringerle la mano, signor Delusione”. Ora ti vedo negli occhi. Torbido e scuro. Non ci si può sbagliare. Come puoi essere così reale e intangibile? Così continuammo a scendere lungo il sentiero. È una guaritrice. Ma non questa volta. È “Toast””.

Il canadese ha inoltre condiviso un primo estratto, “Standing In The Light Of Love”, che potete ascoltare qui sotto.

“Toast” Tracklist:

1. Quit

2. Standing In The Light Of Love

3. Goin’ Home

4. Timberline

5. Gateway Of Love

6. How Ya Doin’?

7. Boom Boom Boom