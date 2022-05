THE SHIVAS: CINQUE DATE ITALIANE A LUGLIO E NUOVO SINGOLO ORA

Ottime notizie in arrivo dagli Shivas.

La band psych-garage di Portland, infatti, tornerà in Italia nel mese di luglio per ben cinque date, che chiuderanno il loro tour europeo: gli appuntamenti con loro sono previsti per sabato 9 al Festival Beat di Salsomaggiore Terme (PR), martedì 12 al Lucky Brews di Vicenza, mercoledì 13 al Freakout Open Air Stage di Bologna, venerdì 15 all’Upside Down di Fordongianus (OR) e sabato 16 al Baretto di Porto Ferro (SS).

Ma le belle news non sono terminate perché gli statunitensi hanno anche rilasciato un nuovo singolo, “Doom Revolver”: il brano, che potete ascoltare qui sotto, fa parte della serie “Pinks & Purples” della Suicide Squeeze Records.

Photo Credit: Kevin Olmedo