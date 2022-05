VIDEO: MARTHA Please Don’t Take Me Back

Dopo tre anni dall’uscita del loro terzo LP, “Love Keeps Kicking“, i Martha tornano a farsi sentire con nuovo materiale.

La band indie-punk di Durham ha infatti appena annunciato la pubblicazione di un nuovo singolo 7″ (pre-order), che vedrà la luce il prossimo 24 giugno via Specialist Subject Records.

Il disco conterrà due pezzi, la cover di “My Heart Is A Drummer” dei compianti Allo Darlin sul lato B, mentre sul lato A ci sarà “Please Don’t Take Me Back”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Il gruppo inglese dice del pezzo: “Il passato è stato assolutamente terribile. Non fraintendeteci, anche il presente è assolutamente terribile, ma questo diventa quasi immediatamente il passato, quindi possiamo archiviarlo rapidamente sotto la voce ‘passato’. La buona notizia è che il futuro sembra essere stato completamente cancellato da politici schifosi, oligarchi e amministratori delegati decisi a distruggere il pianeta e tutta la vita su di esso, quindi probabilmente non dovremo sopportare questa spazzatura ancora per molto. Per favore, non riportatemi indietro”.

Nonostante gli argomenti malinconici del testo, i Martha non perdono quella loro vena punk chitarriatica che sa sempre esaltarci e che esplode con cori poppy e supercatchy: una bella botta di energia!

