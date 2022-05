I DEHD ARRIVANO IN ITALIA A NOVEMBRE

Il loro secondo LP, “Blue Skies”, è appena uscito via Fat Possum Records e ora i Dehd annunciano le date del loro tour europeo.

La brillante band indie-rock di Chicago arriverà per la prima volta anche in Italia per un’unica data prevista per il prossimo mese di novembre: l’appuntamento con loro è previsto per mercoledì 2 al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

I biglietti, che costano 12 € + d.p., sono già disponibili su ‘Ticketone.it’, ‘Ticketmaster.it’ e ‘Dice.fm’.

Vi ricordiamo inoltre che, per accedere al club milanese, sarà necessario possedere la tessera ARCI 2022/2023.