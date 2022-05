I FAUST IN UN’UNICA DATA ITALIANA AL LARS ROCK FEST 2022

Saranno i fAUST l’ultimo headliner del Lars Rock Fest 2022. La storica e venerata band tedesca chiuderà in bellezza con una data unica italiana, domenica 10 luglio, la tre giorni gratuita, completando un cartellone dall’alto profilo internazionale.

Nati dalla mente di Zappi W. Diermaier come collettivo di improvvisazione, i fAUST sono considerati gli alfieri del movimento Kraut-Rock anni ’70, anticipando di decenni gli sviluppi della scena Art-Rock europea, con una tacita fiducia nello sviluppo del suono per creare qualcosa di unico, straordinario e visionario.

I fAUST arriveranno a Chiusi per presentare l’ultimo album “Daumenbruch”, uscito a gennaio 2022, che ha visto Zappi W. Diermaier collaborare con una nutrita serie di artisti eccezionali.

Se negli anni i compagni di viaggio di Zappi sono cambiati, nulla è mutato nell’approccio musicale della band da sempre votata all’innovazione e alla sperimentazione.

I fAUST si aggiungono ai già annunciati Algiers, nella prima serata di venerdì 8 luglio, e Nothing e Porridge Radio nella seconda.

In attesa di annunciare le altre band che completeranno il caleidoscopio indipendente del cartellone Lars Rock Fest 2022, il festival conferma anche in questa edizione gli spazi dedicati al Mercatino del Disco e all’Open Book/Festival dell’editoria indipendente. Il mercatino garantirà ai visitatori numerosi stand di vinili e cd, nuovi ed usati, che uniranno ultime uscite a rarità per i collezionisti. Open Book invece sarà un’occasione imperdibile per avvicinarsi al mondo visionario, libero e creativo della piccola e media editoria. Per tre giorni il festival dell’editoria offrirà un’immersione rigenerante nella resistenza culturale, a difesa della bibliodiversità e della pluralità di pensiero: tra libri e riviste, ci sarà la possibilità di farsi raccontare dagli editori le scelte editoriali, il catalogo e le genesi e il futuro dei progetti.

Il festival Lars Rock Fest 2022 è realizzato dall’associazione culturale “GEC – Gruppo Effetti Collaterali” e si terrà nel weekend dall’8 al 10 luglio nel parco dei Giardini Pubblici di Chiusi (SI), come sempre con ingresso libero. l festival sarà preceduto da un’anteprima a pagamento (prevendite su ticketmaster e diyticket.it) che vedrà martedì 5 luglio il live di The Tallest Man On Earth sul palco della Rocca Medievale di Castiglione del Lago (PG), una suggestiva location che ha visto lo svolgimento negli ultimi due anni di pandemia dello spin-off Zal Fest.