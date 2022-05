!!! Let It Be Blue [ Warp - 2022 ]

Non lasciatevi trarre in inganno dagli aromi folk che contraddistinguono la chitarra di “Normal People”, breve introduzione acustica del nono lavoro di studio dei !!! (ma chiamateli pure Chk Chk Chk, se avete dubbi sulla pronuncia). “Let It Be Blue”, infatti, è un album dallo spiccatissimo gusto dance pop che affonda le sue radici nell’elettronica più frizzante, colorata e divertente.

Non c’è aria di rivoluzione, ma solo tanta e tanta voglia di ballare. Parliamoci in maniera chiara e diretta, senza troppi giri di parole: Nic Offer e compagni, sulle scene ormai da un ventennio abbondante, non hanno più nulla di nuovo da dirci. Il meglio è ormai alle spalle, e il presente suona come una versione alleggerita e un po’ annacquata di un passato decisamente più interessante.

La macchina del ritmo guidata dai !!! ha perso il suo smalto originale, ma il coefficiente danzereccio è ancora stellare. A dimostrarcelo sono le estremamente coinvolgenti – e abbastanza cafone – “A Little Bit (More)”, “Un Puente”, “It’s Grey, It’s Grey (It’s Grey)” e “Panama Canal”, costruite ad hoc per affollare le piste da ballo di un’estate che si preannuncia bollente.

Temperature decisamente più basse (ma non glaciali, fortunatamente) caratterizzano brani come “Storm Around The World”, “Here’s What I Need To Know” e “This Is Pop 2” che, pur presentando arrangiamenti più ricchi e variegati rispetto alla media del disco, “acchiappano” solo in alcuni passaggi.

Un male per gli !!! di “Let It Be Blue” che, non potendo più contare molto sulla freschezza delle idee, puntano in maniera prepotente sull’immediatezza. Ritmo, divertimento e fiumi di groove: tanto basta per portare a casa un bel compitino. Da non perdere l’assurda cover in chiave funk di “Man On The Moon”, uno scherzoso ma un po’ “blasfemo” omaggio al piccolo capolavoro dei R.E.M. di inizio anni ’90.

