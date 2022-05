TRACK: LETTERS OF MAY

TRACK: LETTERS OF MAY La Poesia e’ Mia [ Esclusiva IfB ]

Esce ufficialmente domani, via Elastica Records con distribuzione The Orchard / Costello’s, il nuovo brano dei Letters Of May “La Poesia è Mia”. E’ con grande soddisfazione che offriamo ai nostri lettori l’anteprima del brano.

Notturna e morbida in apertura, la canzone, nel finale, diventa poi pulsante e vibrante, con un lavoro musicale che ci cattura e ci tiene sulla corda in modo decisamente ipnotico e suggestivo.

I Letters of May sono un progetto, ma anche un’esperienza, una visione, una sensazione, un viaggio, come ogni pezzo del loro repertorio, un viaggio dentro il proprio sé, le vite vissute, immaginate e quelle che verranno.

Letters of May sono lettere, messaggi, scrittura di vita e poesia. Il mese di maggio è ricco di fiori e colori, ha temperature incerte, ma protende verso l’apertura totale e viene da periodi più oscuri.

Letters of May sono l’atmosfera di un sogno, di un tuffo nel mare, di un prato al sole, una nota che vibra nell’anima al tramonto, o nel cielo di un mattino inondato di luce.

La ricerca si impronta a un repertorio che accoglie sonorità elettro-acustiche sempre innestate su un impianto saldamente folk, a tratti progressive, con testi di intensa vitalità e variazioni tonali e sonore mai scontate. Tutto questo inciso da una vocalità multiforme e dalle melodie improvvise, tetra e cupa quanto fioca, leggera, soave, distante e intima allo stesso tempo.

Listen & Follow

Letters of May: Facebook

Foto: Paolo Pieralli, Laura Ceroni