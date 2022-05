TRAIL OF DEAD LIVE A BOLOGNA IN UNICA DATA ITALIANA AD OTTOBRE

A ben troppo dal loro ultimo assalto italiano, gli …And You Will Know Us by the Trail of Dead! tornano live nel nostro paese.

Combinazione tanto potente quanto inaspettata di furia punk e ambizione prog-rock, i Trail of Dead rifiniscono il loro sound schiacciante, audace e sicuro di sé da oltre venticinque anni, asserendosi fin da subito da iconoclasti con un mondo da dimostrare e uno da distruggere. Il momento che sconvolge l’universo arriva con passo di guerra già nel ’99, quando il micidiale secondo album “Madonna” colpisce le scene come un meteorite.

Con un’esplorazione sonora e concettuale radicale e filosofica, live in grado di smantellare un pianeta e una ferocia compositiva senza paragoni, gli …And You Will Know Us by the Trail of Dead saprebbero lasciare chiunque a gambe all’aria. Ma non sarà mai quando ve lo aspettate.

Gli …And You Will Know Us by the Trail of Dead saranno in Italia per un’unica data questo 2022, suonando per la primissima volta il nuovo album “XI: Bleed Here Now”.

Dettagli della data:

19 ottobre 2022 @ Locomotiv Club, Bologna

Biglietti: Prevendite a partire dall’1 giugno alle 11:00

Credit Foto: Antje Naumann (AllSystemsRed), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons