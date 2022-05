“TRUE DETECTIVE”: SARA’ JODIE FOSTER LA PROTAGONISTA DELLA NUOVA STAGIONE TUTTA AL FEMMINILE

Le indescrezioni emerse nei giorni scorsi sembrano essere confermate: sarà Jodie Foster la protagonista di “True Detective: Night Country”, quarta, attesissima, stagione della serie crime cult della rete americana Hbo.

La Foster, coinvolta nel progetto anche come produttrice esecutiva, manca dal piccolo schermo, come attrice, dal 1975 quando, ancora bimba prendeva parte a telefilm come “Gunsmoke”, “Io e i miei tre figli” e “Luna di carta”. In qualità di regista invece più recentemente aveva diretto episodi di “Orange Is The New Black”, “Black Mirror” e “Tales From The Loop”.

La Foster interpreterà Liz Danvers detective che in compagnia della collega Evangeline Navarro (ancora top-secret l’attrice che la interpreterà), proverà a risolvere il misterioso caso di sei uomini che scompaiono senza lasciare traccia da una stazione di ricerca nella cittadina di Ennis, in Alaska.

La sceneggiatura della nuova stagione sarà curata dalla sceneggiatrice e regista Issa López mentre in ruolo di produzione troveremo Barry Jenkins.