ASCOLTA ANGEL OLSEN RIFARE “ONE TOO MANY MORNINGS” DI BOB DYLAN

E’ stata condivisa online la cover di “One Too Many Mornings”, brano di Bob Dylan apparso “The Times They Are a-Changin” del 1964, a firma di Angel Olsen ed inclusa nella colonna sonora della serie TV “Shining Girls”.

Tutti i proventi della canzone saranno devoluti all’associazione no-profit “Everytown for Gun Safety” organizzazione che si batte negli USA per il controllo della vendita e della diffusione della armi da fuoco

La cantautrice di St.Louis pubblicherà tra pochi giorni, il prossimo 3 giugno, il suo atteso nuovo disco “Big Time”.

Ascolta la cover:

“Shining Girls” è una serie TV di genere fanta-thriller in onda su Apple TV+ dallo scorso fine aprile con protagonista Elisabeth Moss.

Credit Foto: Angela Ricciardi