GUARDA GLI YEAH YEAH YEAHS SUONARE LA NUOVA “SPITTING OFF THE EDGE OF THE WORLD” A LOS ANGELES

A quasi 10 anni distanza dall’ultimo disco in studio, “Mosquito” usciva nel 2013, gli Yeah Yeah Yeahs stanno preparando il loro atteso ritorno.

Lo scorso mese la band di NYC ha annunciato di essere entrata a far parte del roster della Secretly Canadian svelando successivamente che il primo singolo, “Spitting Off The Edge Of The World” (con il featuring di Perfume Genius), sarà rilasciato molto breve.

Ieri sera al Teragram Ballroom di Los Angeles, in occasione di un live di riscaldamento in preparazione all’imminente tour in UK, Karen O e soci hanno regalato diversi brani inediti (“Burning”, “Fleez”, “Black Top” secondo quanto riportato dai presenti) ma solo della performance “Spitting Off The Edge Of The World” ad oggi sono emersi contributi video:

Credit Foto: Raph_PH, CC BY 2.0, attraverso Wikimedia Commons