I KALUSH ORCHESTRA HANNO VENDUTO IL TROFEO VINTO ALL’EUROVISION PER FINANZIARE DRONI MILITARE

Il messaggio di pace lanciato solo poche settimane fa dal palco dell’Eurovision Song Contest 2022 sembra già essersi perso nel nulla.

I Kalush Orchestra, band che ha partecipato e vinto la manifestazione in rappresentanza dell’Ucraina, e il cui trionfo è stato accolto da molti come un forte e chiaro invito al cessare le ostilità in Ucraina, hanno deciso di vendere il trofeo conquistato per finanziare l’acquisto di droni militari per l’esercito ucraino.

Domenica 29 maggio, mentre la band teneva un concerto benefico alla Porta di Brandeburgo a Berlino, andava in scena su Facebook la vendita all’asta, presentata dallo showman e attivista ucraino Serhiy Prytula, del prezioso e grande microfono di cristallo e del cappellino rosa indossato, anche durante la manifestazione, dal frontman Oleh Psjuk.

Il trofeo è stato venduto per 900.000 dollari, circa 838.000 euro, e come annunciato proprio nel corso della diretta social quei soldi saranno utilizzati per finanziare l’acquisto di una stazione di controllo a terra e di tre droni PD-2, ovvero, droni di fabbricazione ucraina utilizzati sia come armi che come aerei di ricognizione contro gli invasori russi.

L’asta è stata vinta dalla società di criptovalute WhiteBIT che ha versato i circa 838.000 euro alla Serhiy Prytula Foundation di Kiev.

Eurovision-2022 winner band “Kalush Orchestra" and Serhiy Prytula sold the Eurovision-2022 crystal microphone for $900,000 at a charity auction. The money was raised for a set of PD-2 drones for the Ukrainian army. pic.twitter.com/o40P543POE — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) May 30, 2022

Credit Foto: LTV Ziņu dienests, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons