“RUNNING UP THAT HILL”, BRANO DI KATE BUSH DEL 1985, E’ TORNATO IN CLASSIFICA GRAZIE A “STRANGER THINGS”

Netflix ha finalmente rilasciato la prima parte della nuova attesa quarta serie di “Stranger Things”, serie sci-fi culto.

Tra i brani inclusi nella colonna sonora di questa nuova stagione troviamo anche “Running Up The Hill” pubblicato da Kate Bush nel suo quinto album “Hounds of Love”. La canzone ha anche un ruolo importante all’interno della serie: è infatti il pezzo preferito da Max (personaggio interpretato dalla giovane attrice Sadie Sink).

E grazie proprio alla recente esposizione ricevuta in “Stranger Things”, il brano fa capolino nella quarta puntata, che oggi “Running Up The Hill”, a quasi 40 anni dalla sua pubblicazione, riappare nelle classifiche dei brani più ascoltati, in tredicesima posizione nella ‘global daily chart’ di Spotify e in testa alla ‘singles chart’ di iTunes.

Guarda qui l’estratto della quarta puntata di “Stranger Things” dove si inserisce la canzone la di Kate Bush (occhio allo spoiler!!!):

this happened to my buddy Eric WARNING: 'Stranger Things' spoiler. (I don't even watch this show, I just clipped this for you guys after figuring out why Kate Bush was trending. 🙂) pic.twitter.com/NiCGNj1YBo — 𝖘𝖈𝖔𝖙𝖙𝖌𝖚𝖒 (@scottgum) May 28, 2022

Qui invece ascolti l’intera colonna sonora della quarta stagione di “Stranger Things”: