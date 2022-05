VIDEO: FUCKSIA

Il 21 ottobre 2021 usciva “Twelve”, l’ EP delle Fucksia. Oggi la nostra anteprima, molto gradita, è proprio per il video del brano “Life Is A Gun”, descritto così dalla band stessa…

““Life in a gun” è il nostro manifesto. Inizialmente il claim recitato era “Life is one” che è il fil rouge di ogni pezzo del disco e anche la nostra filosofia di vita. Abbiamo cambiato il testo in “Life is a gun” sia per un gioco di assonanze sia perché ci premeva sottolineare che la vita di ognuno può essere concepita come una pistola sempre carica e pronta a scattare. Solo noi abbiamo il potere di decidere se restare impantanati nelle paludi del disincanto oppure vivere perseguendo i nostri sogni e desideri, dipende tutto da noi, dalle scelte che operiamo ogni giorno e da quanto decidiamo di porre l’accento sugli aspetti positivi e luminosi della vita.”

II video di “Life is a Gun” lancia un messaggio intersezionale e potente. Una narrazione che procede a colpi virtuosi di “popping”, lo stile di danza sapientemente interpretata dal giovane Daniel Sun, ballerino vicentino di origini nordafricane. Invisibile ma centrale coprotagonista del video è l’ansia sociale, che impedisce i movimenti del ballerino, la comunicazione interpersonale e la libera espressione di se. Daniel troverà finalmente la combinazione che sbloccherà e libererà il suo corpo attraverso il potere della musica e della danza che unisce e avvicina le persone senza fare distinzioni di genere, razza e classe sociale. Le scene del party sono state girate durante il concerto delle Fucksia al Cassero, lo storico club queer di Bologna. Un inno alla libertà e alla ricerca di bellezza nella diversità.

Regia e montaggio di Giuseppe Lanno

Direttore della Fotografia Dario Baldini

Prodotto da Fucksia ed Elastico Records

