GLI YEAH YEAH YEAHS ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO “COOL IT DOWN” E CONDIVIDONO IL SINGOLO CON IL FEAT. DI PERFUME GENIUS

Gli Yeah Yeah Yeahs svelano i dettagli del loro atteso nuovo disco.

“Cool It Down”, che segue di di quasi 10 anni il precedente “Mosquito” (2013), uscirà su Secretly Canadian il prossimo 30 settembre.

Primo singolo estratto è “Spitting Off The Edge Of The World”, brano che vanta il featuring di Perfume Genius, la produzione di Dave Sitek dei TV On The Radio:

Karen O dice del brano:

Vedo le generazioni più giovani che fissano questa minaccia, e sono sull’orlo di un precipizio, affrontando ciò che sta arrivando con rabbia e sfida, è galvanizzante, c’è della speranza qui.

“Spitting Off The Edge Of The World” tracklist:

01 “Spitting Off The Edge Of The World” (Feat. Perfume Genius)

02 “Lovebomb”

03 “Wolf”

04 “Fleez”

05 “Burning”

06 “Blacktop”

07 “Different Today”

08 “Mars”