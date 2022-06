GUARDA I PRIMAL SCREAM RENDERE OMAGGIO A MARK LANEGAN SUONANDO DAL VIVO “DEEP HIT OF MORNING SUN”

I Primal Scream hanno reso omaggio al compianto Mark Lanegan reinserendo nelle scalette dei loro concerti “Deep Hit Of Morning Sun” brano incluso in “Evil Heat” (2002) e raramente suonato dal vivo dalla band di Glasgow.

Il gruppo, impegnato in queste settimane nell’intero performing del loro capolavoro assoluto, “Screamadelica”, per una serie di concerti e festival in UK, ha condiviso sul suo profilo instagram un video nel quale eseguono il brano accompagnando il tutto con queste note:

Abbiamo riportato “Deep Hit of Morning Sun” all’interno dei nostri set in onore di Mark Lanegan che aveva meravigliosamente rifatto questa canzone insieme ai Twilight Singers.

Mark Lanegan, scomparso improvvisamente lo scorso 22 febbraio all’età di 57 anni, aveva pubblicato la cover “Deep Hit of Morning Sun” all’interno di “Adorata” (2008), mini-album realizzato sotto il nome The Gutter Twins ennesimo progetto condiviso con Greg Dulli degli Afghan Whigs.

Credit Foto Primal Scream: LivePict.com, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Mark Lanegan: Travis Keller