WISHLIST: I 10 DISCHI PIU’ ATTESI DI GIUGNO 2022

Ogni mese escono valanghe di dischi. Pure troppi a volte. Starci dietro non è facile, nemmeno per noi. Così sulla nostra personale agenda ne abbiamo selezionati, in anticipo, dieci che, forse, potrebbero (nel bene o nel male) colpirci. Magari ci sbagliamo, ma la buona volonta ce l’abbiamo messa.

ANGEL OLSEN

Big Time

[Jagjaguwar]

Release date: 3 giugno

“Big Time” a quanto sembra sarà un lavoro più misurato rispetto al precedente “All Mirrors”. Tema centrale un lutto importante come quello basato sulla perdita dei genitori ma anche la dichiarazione che la fatta sentire libera in merito alla sua sessualità, con un coming out tanto dificile quanto atteso: “Alcune esperienze ti fanno sentire come se avessi cinque anni, non importa quanto saggio o adulto pensi di essere. Dopo quella conversazione in lacrime ma confortante, ho festeggiato bevendo vino. Big Time è nato come con un colpo di frusta, un rapido momento in cui dolore e amore si manifestano insieme”

THE DREAM SYNDICATE

Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions

[Fire Records]

Release date: 10 giugno

Questo sarà il quarto album del nuovo ciclo intrapreso dai The Dream Syndicate, per intenderci quello iniziato nel 2017 con “How Did I Find Myself Here?” e proseguito con altre due perle prima di arrivare al nuovo album in uscita il 10 giugno per Fire Records. “Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions” è un lavoro dal titolo criptico influenzato, a quanto ci dicono le note stampa, tanto dai sempre presenti Velvet Underground quanto dal glam britannico e dal prog tedesco.

LIFE

North East Coastal Town

[The Liquid]

Release date: 10 giugno

Il frontman dei Life, Mez Green, ci parla così del disco in arrivo: “Hull e tutta l’area circostante attraversano il nostro DNA, ci ha modellati, ci ha temprati, ci ha potenziati, ci ha abbracciati e ci ha fatto sentire accettati. North East Coastal Town è la nostra lettera d’amore alla città. L’album è un’ode alla parentela e alla relazione con la sua spina dorsale musicale e lirica che raccoglie temi di amore, desiderio, bellezza, orrore, caos, orgoglio e soprattutto il senso di appartenenza. È un corpo riflettente di lavoro dedicato alle persone e al posto e a quelli che sono sempre stati lì e ci hanno fatto sentire parte di un tuttuno. Dopo aver scritto e registrato questo album è stato importante per noi che questo senso di appartenenza si rifletteva anche nell’artigianato dell’album e quindi abbiamo utilizzato monolocali, attrezzature e la comunità che ci circonda per stabilire ciò che significa appartenere alla Città costiera del nord Est.”

KULA SHAKER

1st Congregational Church Of Eternal Love and Free Hugs

[Strangefolk Records]

Release date: 10 giugno

Le note stampa non usano mezze misure per parlare del nuovo album dei KS, descrivendolo come il loro album più ispirato da anni a questa parte. Il disco è un doppio album incendiario con ben 15 canzoni ricche di sonorità trasversali e una band in totale controllo delle sue potenzialità. Come sempre la curiostà è grande qwuando si tratta di simili veterani.

BERNARD BUTLER & JESSIE BUCKLEY

For All Our Days That Tear The Heart

[SGM]

Release date: 10 giugno

Butler dice così sull’album: “Questo è un disco che nessuno, tranne me e Jessie, sapeva esistesse fino a pochi mesi fa. Era il nostro segreto e ne abbiamo nutrito ogni respiro con gioia. Ho così tanto amore per questo disco. Ci sono così tante storie da svelare intorno alla sua creazione. Più di ogni altra cosa, volevo che fosse gioioso – propriamente gioioso – perché c’è tanta gioia in Jessie, davvero. Nonostante l’oscurità e l’intensità di queste canzoni, sto semplicemente volando quando le riascolto“.

Buckley ha aggiunto: “In questo momento, sento che non farò mai più un altro album, perché non posso immaginare che un altro album accada nel modo in cui è accaduto questo. È incredibile che sia successo una volta. Questa oscura, organica, strana piccola cosa che ci ha appena trovati“.

I singioli anticipatori sono davvero bellissimi.



PERFUME GENIUS

Ugly Season

[Matador]

Release date: 17 giugno

A distanza di due anni dal “Set My Heart On Fire Immediately” ritroviamo Mike Hadreas in collaborazione con Jacolby Satterwhite: ad accompagnare l’album, infatti, c’è proprio un omonimo cortometraggio curato da Jacolby, con protagonista lo stesso cantante, immerso nel mondo creativo dell’artista visivo tra animazioni 3d, disegno e stampe digitali. Lo stesso regista afferma: “Questo progetto rappresenta l’inizio di una direzione completamente nuova per me, qualcosa su cui sto riflettendo dal 2020. Mike e io stiamo entrambi lavorando sulle rispettive sceneggiature. La narrazione visiva che sto sviluppando riflette serendipicamente la direzione della sua musica. E’ una cosa rara. Un’unione tra spiriti affini. Un mito della creazione. Come rendi architettonicamente una versione idealizzata dell’utopia? Questo progetto ha a che fare con il desiderio di creare qualcosa di così fuori dalla tua portata che risulta difficile ricondurlo in una forma concreta.” Resta un prodotto che è comunque da abbinare a qualcosa di visivo, visto che i brani di “Ugly Season” sono stati scritti per accompagnare il balletto della coreografa Kate Wallich, ‘The Sun Still Burns Here’, commissionato dal Seattle Theatre Group e dal Mass MoCA, eseguito in residenze a Seattle, Minneapolis, New York e Boston nel 2019.

FOALS

Life Is Yours

[Warner]

Release date: 17 giugno

Si spostano sul ballabile, a quanto sembra, i FOALS: “Abbiamo pensato di rifocalizzarci ed individuare un DNA che legasse l’album attraverso le canzoni: fisicità, ballabilità, il tutto suonato con energia e divertimento. In definitiva, è il disco più pop che abbiamo fatto finora. Con Everything Not Saved…abbiamo toccato tutte le sfaccettature del nostro sound fino ad allora. Questa volta abbiamo voluto esprimerci in un modo ancora nuovo e differente“. Parola di Yannis Philippakis.

PORCUPINE TREE

Closure/continuation

[Music For Nations]

Release date: 24 giugno

Dopo oltre dodici anni dall’uscita del loro decimo LP, “The Incident”, i Porcupine Tree tornano a dare loro notizie e annunciano una nuova prova sulla lunga distanza, “Closure / Continuation”, in uscita il prossimo 24 giugno. Dice la band inglese: ““Harridan” e un altro paio di canzoni sono state scritte appena dopo l’uscita di “The Incident”. Si trovavano su un hard drive, il file inizialmente si chiamava PT2012, poi rinominato in PT2015, PT2018 e così via. A un certo punto ci eravamo addirittura scordati che i brani fossero lì ma poi li abbiamo ripresi in mano e la curiosità ci ha spinti a finirli per vedere dove ci avrebbero portato. Ascoltando i pezzi finiti, era chiaro che questo non era come tutti gli altri lavori fatti singolarmente da ognuno di noi al di fuori della band – Il mix di DNA delle persone dietro questa musica significava che queste tracce erano innegabilmente, inequivocabilmente e ovviamente un album dei Porcupine Tree. Sentirete tutto questo DNA scorrere in “Harridan”.”

SOCCER MOMMY

Sometimes, Forever

[Loma Vista]

Release date: 24 giugno

L’album è stato prodotto da Daniel Lopatin (aka Oneohtrix Point Never) e “cementa lo status di Sophie Allison come una delle più dotate songwriter che fanno musica rock in questo momento”, ci dice la press-release.

La giovane musicista di Nashville dice del singolo “Shotgun” “che parla delle gioie di perdersi nell’amore. Volevo che catturasse i piccoli momenti in una relazione che ti rimangono dentro”. “Bones”, a quanto ci fanno sapere le note stampa, era stata originariamente pensata per un film romantico, prima che Soccer Mommy – vero nome Sophie Allison – decidesse di tenerla per un suo disco. Parlando del brano Allison ha detto che “Bones” parla di “lottare con le parti di te stesso che non ti piacciono in una relazione. Parla del desiderio di diventare migliore per qualcuno e della sensazione di essere d’intralcio alla propria strada“.

ZOLA JESUS

Arkhon

[Sacred Bones]

Release date: 24 giugno

“Arkhon”, che arriva a 5 anni di distanza dal precedente “Okovi” ed uscirà il 24 giugno su Sacred Bones, segna il ritorno di Nika Roza Danilova, titolare del progetto, con materiale inedito dopo un lungo periodo caratterizzato dalla difficoltà di comporre. L’apertura a nuove collaborazioni è alla base del nuovo lavoro che vede la Danilova affiancata dal produttore Randall Dunn, già a lavoro con i Sunn O))), Jóhann Jóhannsson, autore delle colonna sonora del film “Mandy” e il batterista/percussionista Matt Chamberlain in passato turnista per David Bowie, Fiona Apple, Soundgarden.