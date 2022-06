MUSE: NUOVO SINGOLO E AD OTTOBRE TAPPA A MILANO

Muse in rampa di lancio. La band guidata da Matt Bellamy ha pubblicato il video della titletrack dell’album in uscita ad agosto, “Will Of The People”, e ha annunciato un tour davvero speciale.

Dopo il live di venerdì 17 giugno a Firenze Rocks, i Muse infatti torneranno nuovamente in Italia per una data dalla capienza decisamente ridotta.

Il terzetto porterà a Milano l’unica data italiana di un tour esclusivo che toccherà solo sette città tra Stati Uniti ed Europa: il prossimo 26 ottobre 2022 la rock band inglese, si esibirà all’Alcatraz di Milano con un atteso e intimo concerto per il pubblico Italiano.

La band ha affermato: “Ci siamo divertiti così tanto ai nostri recenti spettacoli di beneficenza all’Apollo di Londra, il mese scorso, che volevamo suonare in teatri più piccoli nei quali non suonavamo da diverso tempo sia negli Stati Uniti, sia in Europa”.

I biglietti per il live dei Muse all’Alcatraz di Milano saranno disponibili dalle ore 10:00 di martedì 21 giugno 2022su Ticketmaster in anteprima per gli utenti che hanno pre-ordinato l’album.

La vendita generale per i biglietti dei Muse aprirà alle ore 10:00 di venerdì 24 giugno 2022 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

I biglietti dei Muse saranno in vendita al costo di 80 euro + diritti di prevendita.

Photography: Nick Fancher