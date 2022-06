GUARDA L’INTERO LIVE DEI THE NATIONAL A PARIGI (3 BRANI NUOVI): SEMPRE PIù VICINA LA LORO DATA AL “LA PRIMA ESTATE FESTIVAL”

I The National hanno eseguito tre nuove canzoni durante il concerto di lunedì 30 maggio a Parigi.

I brani hanno debuttato dal vivo in occasione dello spettacolo di apertura del tour a Pamplona, in Spagna, sabato 28 maggio, ma durante la prima delle due date alla Salle Pleyel di Parigi, i The National hanno riproposto “Tropic Morning News (Haversham)”, “Grease In Your Hair (Birdie)” e “Bathwater (Mount Auburn)”.

Qui il video completo dello show parigino…

In un post condiviso sui social media la scorsa settimana (26 maggio), i The National hanno comunicato di essere al lavoro su nuovo materiale. “Le prove sono in corso“, hanno scritto su Instagram. “È fantastico per noi sette essere finalmente tornati insieme in una stanza a lavorare su musica fresca e familiare. Nos vemos en Pamplona“.

Ricordiamo che i The National saranno protagonisti di un live italiano a La Prima Estate Festival il 21 giugno.