IL DOC “FREAKSCENE: THE STORY OF DINOSAUR JR” SVELA: KURT COBAIN CHIESE A J MASCIS DI ENTRARE NEI NIRVANA

A quanto pare, Kurt Cobain ha cercato di inserire J Mascis nei Nirvana non una, ma due volte.

La rivelazione arriva da Freakscene: The Story of Dinosaur Jr, il nuovo documentario di Philipp Reichenheim che traccia il profilo del trio indie rock formatosi a metà degli anni Ottanta.



“Non ci ho pensato molto“, dice Mascis nel documentario, riflettendo sulla richiesta di Cobain. “Credo che all’epoca fossimo molto più grandi di loro“.

Il film vede Thurston Moore dei Sonic Youth raccontare una conversazione a cui ha assistito tra Cobain e Mascis. “Bleach non era ancora uscito, c’era solo il singolo ‘Love Buzz’“, ha ricordato Moore. “E ricordo che Kurt disse a Mascis: “Perché non ti unisci a noi?”“.

Kim Gordon aggiunge: “Mi ha fatto capire quanto avessero influenzato i Nirvana. I Dinosaur avevano quest’altra qualità dissonante che credo piacesse molto a Kurt“.

Giusto ricordare come il bassista dei Nirvana Krist Novoselic osservò che la firma dei Nirvana con un’etichetta importante fu in gran parte ispirataproprio dai Dinosaur Jr. che avevano firmato per la Sire Records nel 1990.

Credit Foto Kurt Cobain: still from “Smells Like Teen Spirit” video

Credit Foto J Mascis: Bene Riobó, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons