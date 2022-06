EP: POSTER PAINTS

Nessun problema a dire che, al momento, i Poster Paints sono una delle band più valide ed eccitanti in ambito guitar-pop che guarda agli anni ’90 come punto di riferimento. Con una naturalezza incredibile sfornano magie sonore che risultano così accattivanti fin dal primo ascolto, andando a pescare proprio in quel gusto melodico che la Scozia ha nel proprio DNA (inutile citare band di riferimento, dai). Sta di fatto che l’alchimia che si è creata tra Carla J Easton con la sua voce fanciullesca e le chitarre ipermelodiche e soniche di Simon Liddell (ex Frightened Rabbit, non dimentichiamolo) è qualcosa che mi sta facendo andare davvero in paradiso.

Sulla pagina Bandcamp dela band si dice questo: “Pensate alla grinta dei The Twilight Sad, alle melodie dei Teenage Fanclub e alla voce di Traceyanne Campbell dei Camera Obscura, una combinazione così senza tempo che sembra che i Poster Paints già esistano da molti anni“. Che ci crediate o meno, è vero. La sensazione è proprio quella di brani senza tempo, già immortali. Ecco la fresca “Number 1” che trasporta gli anni ’50/’60 nel presente, l’emozionante e morbida “Never Saw It Coming” che vede Carla sugli scudi con una versatilità magnifica, il crescendo leggero e zuccheroso di “Blood Orange” e la semplicità toccante della cover di “Into Your Arms” dei Lemonheads.

Mi ripeto, qui si vola altissimi.

Blood Orange EP by Poster Paints

