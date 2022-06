GUARDA GLI IDLES SUONARE NEL NUOVO EPISODIO DI “FROM THE BASEMENT” DI NIGEL GODRICH

Dopo undici anni Nigel Godrich ha riportato in vita la sua serie “From The Basement”.

Il primo episodio di questo gradito ritorno vede come protagonisti gli Idles, che hanno suonato ben sette canzoni.

“In “From The Basement” c’è un’atmosfera che non ho mai visto eguagliare”, dice il frontman Joe Talbot. “È diverso da qualsiasi altra cosa. C’è un senso di mitologia dietro e per noi è un sogno essere coinvolti. Volevamo farlo da molto tempo”.

Setlist:

MTT 420 RR

Meds

Car Crash

When The Lights Come On

The Wheel

The Beachland Ballroom

Wizz