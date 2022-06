THE MOUNTAIN GOATS ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM E CONDIVIDONO IL SINGOLO “TRAINING MONTAGE”

A distanza di poco più di un anno da “Dark In Here“, The Mountain Goats ritornano con il loro ventunesimo album, “Bleed Out” (pre-order), in uscita il prossimo 19 agosto via Merge Records.

Prodotto da Alicia Bognanno dei Bully, il nuovo disco è stato ispirato dai film d’azione degli anni ’60, ’70 e ’80.

“Mi è venuta l’idea di scrivere un gruppo di canzoni che fossero tutti mini-film d’azione uptempo”, spiega il frontman John Darnielle nella press-release. “Trame, personaggi, rapine, ostaggi, ragazzate discutibili, auto in fuga, tutta quella roba lì. Il pedale del gas era incollato al pavimento. Alla fine, come si può intuire, volevo almeno una canzone in cui il ritmo si rilassasse un po’ e questa è la title track, ma per il resto allacciate le cinture. Ci siamo nascosti nei boschi di Chapel Hill e abbiamo fatto questo album senza che nessuno lo sapesse. Un vero e proprio stile da soldati segreti. È stato piuttosto difficile tenerlo nascosto, ma siamo davvero orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto”.

John ha poi aggiunto che questo processo è stato “simile a quello che usavo agli inizi dei Mountain Goats e che è stato un piacere rivisitare”, ringraziando inoltre gli attori e i registi dei film scelti: “Possa il vostro sangue macchiare per sempre il cemento, l’asfalto, le strade di Miami e la moquette della sala banchetti al piano superiore di un ristorante di Little Italy”.

La storica band di stanza in North Carolina ha intanto condiviso il primo singolo, la opening-track “Training Montage”, che potete ascoltare qui sotto.

“Bleed Out” Tracklist:

1. Training Montage

2. Mark On You

3. Wage Wars Get Rich Die Handsome

4. Extraction Point

5. Bones Don’t Rust

6. First Blood

7. Make You Suffer

8. Guys On Every Corner

9. Hostages

10. Need More Bandages

11. Incandescent Ruins

12. Bleed Out

Photo Credit: Jade Wilson