GLI OF MONTREAL ANNUNCIANO IL DICIOTTESIMO LP E CONDIVIDONO UN NUOVO SINGOLO

A distanza di poco più di un anno da “I Feel Safe With You, Trash”, gli Of Montreal sono pronti a ritornare con il loro diciottesimo LP, “Freewave Lucifer Fck” (pre-order), in uscita il prossimo 29 luglio via Polyvinyl.

La band psych-pop di Athens, Georgia ha inoltre condiviso un nuovo singolo, “Marijuana’s A Working Woman”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Il frontman Kevin Barnes dice del pezzo: “Come tutte le canzoni dell’album, anche questa è stata influenzata dall’isolamento dovuto alla pandemia e dalla lotta psicologica insita in quel tipo di esistenza. I testi sono un collage libero di tutto ciò che percepivo e assorbivo in quel periodo. A metà della pandemia ho sostituito l’alcol con l’erba ed è a questo che si riferisce il titolo della canzone.”

“Freewave Lucifer Fck” Tracklist:

1. Marijuana’s A Working Woman

2. Ofrenda-Flanger-Ego-à Gogo

3. Blab Sabbath Lathe of Maiden

4. Après Thee Dèclassè

5. Modern Art Bewilders

6. Nightshift

7. Hmmm

Photo Credit: Christina Schneider