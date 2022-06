I BULLET FOR MY VALENTINE SARANNO A MILANO NEL FEBBRAIO DEL 2023

I Bullet For My Valentine annunciano le nuove date europee: da fine gennaio 2023 la band sarà in tour insieme a Jinjer e Atreyu. Il concerto italiano è previsto il 14 febbraio 2023 all’Alcatraz di Milano.

I BFMV hanno da poco pubblicato il singolo “Stitches”, pezzo in precedenza solamente disponibile in Giappone. La canzone farà parte della special deluxe edition dell’album omonimo, che sarà rilasciato in digitale e su CD il 5 agosto su etichetta Spinefarm/Search and Destroy. Seguirà infine, l’11 novembre, la release su vinile del disco, che conterrà 5 ulteriori tracce.

I biglietti già venduti per il precedente show del 17 febbraio 2022 rimangono validi per la nuova data.

Biglietti disponibili su Ticketone dal 6 giugno alle ore 11:00 per gli iscritti al Ticket Alert, prevendita generale su Ticketone e Vivaticket dall’8 giugno ore 11:00.

I dettagli della data:

+ JINJER

+ ATREYU

14 febbraio 2023, Milano Alcatraz

Apertura cancelli: 17:30

Inizio concerti: 19:00

Prezzo del biglietto in prevendita: 40€ + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dell’evento: 46€