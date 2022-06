JOHN SQUIRE (THE STONE ROSES) RAGGIUNGE LIAM GALLAGHER SUL PALCO DI KNEBWORTH PER “CHAMPAGNE SUPERNOVA”

Il 27 maggio Liam Gallagher ha pubblicato il suo terzo album in studio, “C’mon You Know“, che gli è valso l’ennesimo numero 1 della Official U.K. Albums Chart. Gallagher ha poi trionfato a Knebworth, storica località anche per i fan della sua precedente band, con una doppietta di show attesissimi. Durante il live del 3 giugno, Liam ha fatto intervenire John Squire degli Stone Roses per suonare “Champagne Supernova”, a chiusura del set. Da notare che Squire ha partecipato anche allo show degli Oasis a Knebworth 26 anni fa.

“Un grande e fottuto applauso per l’uomo più figo del pianeta“, ha detto Liam alla folla. “L’unico e fottuto John Squire“.