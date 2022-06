TRACK: SONIC LøLAND

Vi abbiamo parlato qualche mese fa di Sonic Løland, il progetto del norvegese Anders Løland.

Nel 2020 Sonic Løland ha registrato il suo primo LP, “And Then The Sun Came Up”, co-prodotto da Hans Olav Settem, in uscita il prossimo autunno via Koko Plate.

Il suo nuovo singolo si chiama “Young Love” e lo potete ascoltare qui sotto: gentile e romantico, il brano, dalle influenze folk, è assolutamente emotivo e gode di percussioni particolari – posate, piatti e tazze. Puro e sincero!

