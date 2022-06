I BASEBALL GREGG ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM PREVISTO PER SETTEMBRE

Ritornano i Baseball Gregg e, come sempre, lo fanno con tante novità.

Dopo aver pubblicato il loro terzo LP, “Calendar”, a fine febbraio 2020, ora è la volta di “Pastimes”, in uscita il prossimo 23 settembre via La Barberia Records / Z Tapes.

Da quando Sam Regan, alla fine del 2021, è tornato in Italia i Baseball Gregg hanno preparato una ventina di canzoni, che si potranno ascoltare in tre EP in uscita nei prossimi mesi e che andranno poi a confluire nel loro nuovo full-length.

Il primo di questi lavori sulla breve distanza si chiama “Parrots & The Park” e vedrà la luce il prossimo 16 giugno.

Mood acustico, soft, brani tardo primaverili estivi con violoncello. Il violoncello, così come il contrabbasso, sono una novità timbrica nel suono dei Baseball Gregg. La data di uscita non è casuale: il 16 giugno è il Bloomsday, ovvero il giorno in cui è ambientato nel 1904 l’Ulisse di James Joyce. L’autore irlandese rappresenta il fil rouge dei tre EP e dell’album, a partire dal titolo di quest’ultimo: “Pastimes” è una citazione del passo “Pastimes are past times” presente nel Finnegans Wake e la figlia di Joyce è raffigurata nei quattro artwork che accompagnano i lavori. Sam Regan ha reintepretato le foto che Berenice Abbott scattò a Lucia Joyce (all’epoca una stella della danza, poco prima della triste fine in manicomio dove verrà rinchiusa fino alla fine dei suoi giorni) nella Parigi dei ruggenti anni Venti.

Il cantante e chitarrista Luca Lovisetto spiega: “Lo scorso dicembre sono successe due cose parallele che hanno dato vita al nostro nuovo album. Ho preso in prestito alla biblioteca Sala Borsa di Bologna le lettere di James Joyce, e Sam ha deciso di trasferirsi in Italia per un anno. Solitamente nostri album nascono d’estate, da incontri fugaci, durante le vacanze o a distanza, su internet. Dall’ultima volta che io e Sam ci eravamo visti erano passati due anni: era il novembre del 2019 e ci eravamo incontrati a metà strada tra la California e Bologna, in Islanda, per suonare a un festival a Reykjavik. In questi due anni il mondo è cambiato, e siamo cambiati un po’ anche noi: per ritrovarci abbiamo quindi cercato di recuperare l’atmosfera degli inizi, quando abbiamo pubblicato la nostra prima cassetta nel 2014. Nei primi mesi di quest’anno ci siamo chiusi in casa e abbiamo scritto assieme dei brani – cosa che praticamente non era mai successa prima, dato che abbiamo sempre lavorato principalmente a distanza -, trascorrendo i pomeriggi d’inverno assieme in quello stesso appartamento dove avevamo scritto e registrato le nostre primissime canzoni.

Sono stati mesi di grande fertilità e fermento, e in poco tempo abbiamo scritto e registrato venti brani. In casa ci siamo abituati a suonare i brani in acustico, e per tale motivo abbiamo deciso di sperimentare alcuni arrangiamenti più acustici e soft. Le quattro canzoni di questo primo EP sono proprio una selezione di questi brani per i quali abbiamo scelto un vestito leggero, adatto ad un clima tardo-primaverile che profuma già di estate, con l’aiuto di Cristina Munoz – una talentuosa e giovanissima violoncellista e compositrice di Madrid di stanza a Londra – e Sergio Mariotti – che suona il contrabbasso in diversi brani, oltre ad accompagnarci nella formazione live italiana da qualche anno.

Mentre passavo le giornate a suonare e registrare con Sam, continuavo a leggere le lettere di Joyce, le quali sono diventate una presenza importante all’interno della lavorazione del disco, influenzandone il titolo, la copertina degli EP, e i testi. Cento anni fa usciva Ulysses, un libro che è ambientato il 16 giugno del 1904 a Dublino; per questo motivo abbiamo scelto di pubblicare il primo EP tratto da Pastimes in questa data, che viene ricordata dagli amici e dai lettori di Joyce in giro per il mondo come “Bloomsday”.”

Intanto qui sotto potete ascoltare un primo assaggio, “Cilantro Grass”, presente sul nuovo EP, nella versione proposta lo scorso aprile per “Live In Tuci”.

I Baseball Gregg hanno inoltre annunciato le prime date del loro tour estivo:

21 giugno @ Hana Bi, Marina di Ravenna

30 giugno @ Post War, Parma

16 giugno @ Firoachella Festival, Fiorano (MO)

22 luglio @ Varignana di notte, Varignana (BO)

1 agosto @ Fritz Festival @ Sala Consilina (SA)