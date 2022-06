A SETTEMBRE TIM BURGESS PUBBLICA IL NUOVO ALBUM “TYPICAL MUSIC”: IL SINGOLO è LA TITLE TRACK

Dopo l’uscita a Pasqua del singolo apripista “Here Comes The Weekend“, Tim Burgess annuncia la pubblicazione del nuovo album “Typical Music”, in uscita il 23 settembre via Bella Union e disponibile per il pre-order. Per celebrare l’annuncio, Burgess ha condiviso un video di grande impatto visivo, diretto da Kevin Godley, per la title track dell’album.

Commentando il video Kevin Godley dice: “Typical Music suona come un ‘qualcosa’ fuori controllo che si muove a velocità improbabile, sperando che non cadano pezzi prima che si schianti, e questa propulsione caotica è ciò di cui parla questo video. Abbiamo girato in una stanza minuscola usando tre telecamere a mano, la più efficace delle quali è stata una GoPro con un obiettivo a 360 gradi con cui Tim si è filmato mentre rimbalzava letteralmente sulle pareti; la comprensione del suo potenziale da parte del suo interprete ha dato al video esattamente il tipo di rischio che volevo“.

“Typical Music” è un doppio album di 22 tracce, un insieme di canzoni, a quanto dicono le note stampa, tanto ampio e diversificato quanto ricco: “Ok, conosciamo tutti i doppi album, giusto?“, esordisce Burgess, appassionato di storia del pop e del rock. “Storicamente, sono stati considerati indulgenti. Ma io sono giunto alla conclusione che quello che stavo facendo era l’opposto. Volevo dare alla gente tutto quello che avevo fatto. E tutto quello che ho portato in studio e su cui ho lavorato con i ragazzi, l’ho colorato allo stesso modo. Ogni idea veniva trattata come se fosse la cosa migliore e doveva essere trattata con estrema cura. Volevo dare tutto me stesso. È stato così“.

“Volevo solo di più. Volevo sfidare tutti noi. Volevo fare più cose elettroniche. Volevo espandere il suono. Eravamo limitati in quello che potevamo fare a causa di Covid, ma avevamo orchestre nel cervello“.

“Mi sono innamorato di nuovo del mondo. Durante la Covid, ho letto un mucchio di libri e sono migliorato con la chitarra. Avevo una nuova prospettiva. Volevo imparare a essere Tim Burgess che fa dischi da solista. La gente mi vede come il cantante dei Charlatans. Questo non cambierà. Poi c’è il me stesso di Twitter. Ma mi sono innamorato di nuovo del mondo e volevo che il mondo mi portasse con sé“.

“Volevo scrivere canzoni punk fantascientifiche o surf fantascientifiche. Ascoltavo molto Joe Meek e Kim Fowley, e molte canzoni durano due minuti. Credo che la lunghezza media sia di poco più di tre minuti. Mi piace“.

Tracklist:

1. Here Comes The Weekend

2. Curiosity

3. Time That We Call Time

4. Flamingo

5. Revenge Through Art

6. Kinetic Connection

7. Typical Music

8. Take Me With You

9. After This

10. The Centre Of Me (Is a Symphony Of You)

11. When I See You

12. Magic Rising

13. Tender Hooks

14. L.O.S.T Lost / Will You Take a Look At My Hand Please

15. A Bloody Nose

16. In May

17. Slacker (Than I’ve Ever Been)

18. View From Above

19. A Quarter To Eight

20. Sooner Than Yesterday

21. Sure Enough

22. What’s Meant For You Won’t Pass By You

Photo: Cat Stevens