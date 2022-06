EP: ROOMTONES

Ma che bello questo EP di una formazione che ammetto di non conoscere affatto. Li ho scoperti girovagando sul web e ne sono rimasto folgorato. Un EP preziosissimo per chi ama gli anni ’80 e quel jangle pop che scalda il cuore con i suoi tocchi melodici (“Down Along The Line”, ma non solo, perchè poi le chitarrone di “A Dream” ci portano agli anni ’90 e quasi ai Pavement.

Con “Drawing a Blank” si torna in zona anni ’80, con leggiadria e quel tocco agrodolce da pelle d’oca. Si chiude con la carica power-pop vecchio stampo di “Forever Almost”, anche qui in bilico tra anni ’80 e Weezer.

Per me è un SI grande come una casa!