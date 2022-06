GAZ COOMBES TORNA DA SOLO PER IL BRANO “SONNY THE STRONG”

Gaz Coombes ha pubblicato un nuovo brano intitolato “Sonny The Strong”: la canzone parla di un pugile britannico nella Gran Bretagna del secondo dopoguerra.

“Questo brano ha sempre avuto una storia biografica“, ha detto Coombes a proposito della sua ultima canzone. “Per me si trattava solo di trovare l’ispirazione. Ho sviluppato un interesse per gli eroi dimenticati e per le storie umane di lotta, per coloro che hanno trionfato sulle avversità.”

“Mi sono imbattuto nella storia del pugile britannico campione del mondo Randy Turpin che, nel suo periodo di massimo splendore, ha combattuto e sconfitto il grande Sugar Ray Robinson. È stata una bella vita, con inizi incredibilmente duri, successo, fama, crimine, apparenti rapporti con la mafia e una fine tragica. Un’affascinante storia di ascesa e declino. Randy è diventato il seme della storia del mio personaggio ‘Sonny The Strong’ e da lì si è evoluto“.

Ricordiamo che i Supergrass saranno presto in Italia: il 15 luglio a Roma (Strage Days – Prevendite: https://link.dice.fm/N67d43784fcc) e il 16 luglio a Bologna (BOtanique – Prevendite: https://dice.fm/event/22lbo-supergrass-16th-jul-botanique-bologna-tickets?lng=it)